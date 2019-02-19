В Тамбове адвокат из Ростова-на-Дону предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-19T15:32:38+03:00

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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Ростова-на-Дону, адвоката. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

По версии следствия, осенью прошлого года этот адвокат приехал в Тамбов, арендовал склад, завез в него и разложил на стеллажи пять тонн сахара и мешки с отрубями, внешне напоминающими сахар - для придания видимости объема имеющейся продукции.

Затем с помощью интернета он нашел несколько организаций, которые реализуют сахарный песок, позвонил в одну из них и предложил купить продукцию по выгодной цене. При встрече с руководителем фирмы юрист представился другим именем, продемонстрировал склад и наличие товара на нем, после чего стороны заключили договоры на поставку 5 тонн сахара.

После исполнения договорных обязательств обеими сторонами, войдя в доверие, ростовец вновь встретился с руководителем этой фирмы и заключил с ним предварительные договоры на поставку уже гораздо большего объема продукции, при этом, осознавая, что на складе остались только мешки с отрубями.

- Для заключения договоров обвиняемый представил известные ему реквизиты сторонней организации. После получения от покупателя 800 тысяч рублей, он предпринял попытку выехать из города, но был своевременно задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время полученные обвиняемым мошенническим путем денежные средства возвращены потерпевшей стороне.

На период следствия фигуранту уголовного дела избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU