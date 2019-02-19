2019-02-19T15:32:38+03:00
Происшествия

В Тамбове адвокат из Ростова-на-Дону предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Он продал несуществующий сахар предприятию
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Ростова-на-Дону, адвоката. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

По версии следствия, осенью прошлого года этот адвокат приехал в Тамбов, арендовал склад, завез в него и разложил на стеллажи пять тонн сахара и мешки с отрубями, внешне напоминающими сахар - для придания видимости объема имеющейся продукции.

Затем с помощью интернета он нашел несколько организаций, которые реализуют сахарный песок, позвонил в одну из них и предложил купить продукцию по выгодной цене. При встрече с руководителем фирмы юрист представился другим именем, продемонстрировал склад и наличие товара на нем, после чего стороны заключили договоры на поставку 5 тонн сахара.

После исполнения договорных обязательств обеими сторонами, войдя в доверие, ростовец вновь встретился с руководителем этой фирмы и заключил с ним предварительные договоры на поставку уже гораздо большего объема продукции, при этом, осознавая, что на складе остались только мешки с отрубями.

- Для заключения договоров обвиняемый представил известные ему реквизиты сторонней организации. После получения от покупателя 800 тысяч рублей, он предпринял попытку выехать из города, но был своевременно задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время полученные обвиняемым мошенническим путем денежные средства возвращены потерпевшей стороне.

На период следствия фигуранту уголовного дела избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове на капремонт многоквартирных домов потратят более 280 млн рублей
В Тамбове обворовали дачный домик
Пьяный дебошир устроил погром в тамбовском кафе
Тамбовские полицейские раскрыли кражу 135 тысяч рублей из сейфа, совершенную 5 лет назад
В Тамбове бывший чиновник за взятки помогал студентам стать трактористами
Кинотеатр «Родина» и ДК «Знамя труда» в Тамбове станут памятниками
На Тамбовщине больных ОРВИ становится меньше
Тамбовские полицейские задержали грабителя, похитившего деньги у пожилой женщины
В Тамбовской области двоим закладчикам наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы
Тамбовчане могут принять участие в фотоконкурсе, организованном Пушкинской библиотекой
Пожилая тамбовчанка лишилась 60 тысяч рублей, испугавшись за сына
На Тамбовщине разыскивают злоумышленниц, снявших вместе "с порчей" с пенсионерки 100 тысяч рублей
Тамбовчане завоевали медали на первенстве ЦФО по кикбоксингу
Тамбовского предпринимателя оштрафовали за организацию нелегального ломбарда
Юных тамбовчан приглашают принять участие в конкурсе рисунков и поделок
Тамбовский борец выступит на первенстве Европы
В Тамбовской области мужчина обокрал фирму, в которой работал
Тамбовские художники представят масштабную выставку в картинной галерее
В Тамбове подвели итоги собеседования девятиклассников по русскому языку
Пожилая тамбовчанка сломала плечо при падении в автобусе
В Тамбове на площади Ленина и улице Чичканова запретят остановку и стоянку транспорта
Двое липчан воровали продукты в Тамбовской области
Тамбовские студенты стали вторыми среди вузов ЦФО на соревнованиях по лыжным гонкам
Тамбовчанка, семья которой осталась без крыши над головой из-за пожара, просит помощи губернатора
В Тамбовской области 27-летнему мичуринцу грозит пожизненное наказание за сбыт наркотиков
Две кражи за день раскрыли полицейские с помощью камер видеонаблюдения