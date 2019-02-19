2019-02-19T14:44:05+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали грабителя, похитившего деньги у пожилой женщины

Мужчина забрался в дом к пенсионерке
Ирина БУРЯКОВА
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16 февраля в дежурную часть поступило сообщение от 84-летней жительницы села Кочетовка о грабеже. Прибывшие на место полицейские опросили пенсионерку. Пожилая женщина рассказала, что около девяти вечера 15 февраля в ее дом проник неизвестный.

Злоумышленник выставил окно и залез внутрь, надеясь найти что-нибудь ценное. Мужчина не ожидал встретить внутри хозяйку дома, которая на тот момент проснулась от шума. Увидев женщину, грабитель потребовал денег. Испуганная пенсионерка отдала ему кошелек, в котором находилось 4 тысячи 800 рублей. После этого злоумышленник спешно покинул помещение.

- Потерпевшая узнала в грабителе своего соседа, который проживает неподалеку, мужчина был в алкогольном опьянении. Эксперты-криминалисты тщательно осмотрели дом и обнаружили следы пальцев рук и обуви, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 38-летнего подозреваемого задержали. Выяснилось, что деньги он успел потратить.

Ранее этот мужчина уже был судим за совершение подобных преступлений. В настоящее время стражи порядка возбудили в отношении него уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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