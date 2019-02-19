2019-02-19T14:18:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двоим закладчикам наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы

19 и 26-летние молодые люди могут понести суровое наказание за сбыт запрещенных веществ в крупном размере
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово Тамбовской области за минувшие сутки наркополицейские обнаружили шесть «тайников-закладок» с запрещенными веществами. В них находились свертки с 0,7 граммами N-метилэфедрона. Установлено, что эти «закладки» с целью дальнейшего сбыта разместили 19-летний житель р.п. Сосновки и 26-летний житель Бондарского района, которые ранее были задержаны.

Напомним, что они работали в Интернет-магазине и незаконно сбывали наркотики на территории Тамбовской области. У них уже было изъято 41,7 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрон. На сегодняшний день полицейские проверяют места, где спрятаны «закладки» и продолжают изымать запрещенные вещества.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. В соответствии с ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере» молодым людям может грозить наказание до двадцати лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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