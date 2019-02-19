2019-02-19T14:20:42+03:00
Общество

Тамбовчане могут принять участие в фотоконкурсе, организованном Пушкинской библиотекой

Победителей наградят ценными призами
Ксения АЛЕШИНА
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Конкурс проводится в рамках благотворительной акции «220 книг для Пушкинской»Конкурс проводится в рамках благотворительной акции «220 книг для Пушкинской»
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Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С.Пушкина объявила о начале интернет-конкурса фотографий, приуроченному к благотворительной акции «220 книг для Пушкинской», который стартовал 14 февраля. Напомним, что она заключается в пополнении фонда главной читальни региона прежде всего классической литературой, как отечественной, так и зарубежной.

Принять участие в конкурсе могут все «акционеры»-дарители. Для этого нужно сделать фото в момент передачи книг библиотеке и разместить его с хештегом #220КнигДляПушкинской на Фейсбуке. Три человека, набравшие наибольшее количество «лайков», получат ценные призы от партнеров акции и конкурса.

- Заключительная дата публикации – 31 мая, а итоги состязания будут подведены 6 июня, в юбилейный день рождения великого поэта. Первой участницей конкурса стала тамбовчанка Юлия Витензон, подарившая в день старта несколько книг Пушкинской. Всю информацию об акции можно найти на официальном сайте библиотеки, - прокомментировали в «Пушкинке».

Фото: Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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