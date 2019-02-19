2019-02-19T13:20:42+03:00
Происшествия

Пожилая тамбовчанка лишилась 60 тысяч рублей, испугавшись за сына

Мошенники обманули пенсионерку
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 78-летняя местная жительница стала жертвой телефонного мошенника, который сработал по давно известной схеме. В 10:30 утра 18 февраля пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее сын совершил ДТП. Чтобы «уладить» этот вопрос, женщине надо было заплатить 60 тысяч рублей.

Испуганная мать побежала в магазин «Огонек», где через терминал перевела мошеннику нужную сумму денег. После этого она подождала несколько часов и решила позвонить сыну. Узнав, что с ним все в порядке, пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

- В настоящее время известно, что деньги пострадавшая перевела на сотовых операторов Кемеровской и Новосибирской областей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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