Тамбовчане завоевали медали на первенстве ЦФО по кикбоксингу
На соревнованиях отличились трое спортсменов
Сборная команда Тамбовской области по кикбоксингу вернулась с соревнований с медалями различных достоинствФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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Сборная команда Тамбовской области по кикбоксингу вернулась с первенства Центрального федерального округа по дисциплине К-1 с наградами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту.
В весовой категории свыше 81 кг. победу одержал Данила Свиридов (2003 г.р). Парень тренируется под руководством Александра Жукова. «Бронзу» в весе до 81 кг. взял Владислав Гущин (2003 г.р.), наставником которого является Валерий Медведев. Воспитанница Елены Кузичевой Валерия Суворина принесла команде серебряную медаль. Девушка выступала в весе до 60 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU