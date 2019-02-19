На Тамбовщине разыскивают злоумышленниц, снявших вместе "с порчей" с пенсионерки 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-19T13:04:14+03:00

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18 февраля в дежурную часть обратилась 77-летняя жительница Мичуринска. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что ее обманули мошенницы. Две злоумышленницы подошли к пенсионерке на улице и сообщили, что на нее и ее родственников "наложили порчу".

Впечатлительная мичуринка пригласила незнакомок к себе домой, так как они пообещали помочь ей. Перед "работой" злоумышленницы предупредили, что их услуги будут стоить немалых денег, но пожилая женщина уже была согласна на все, лишь бы она и ее родственники были живы и здоровы.

- В итоге 77-летняя женщина отдала гадалкам за их услуги деньги в сумме 100 тысяч рублей. Получив свое, мошенницы спешно покинули квартиру, пока пенсионерка не опомнилась. Только приехавшие родственники убедили потерпевшую в том, что ее обманули. После этого жительница Мичуринска обратилась в органы правопорядка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее стражи порядка разыскивают мошенниц.

Приметы злоумышленниц:

Одна из женщин - на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, кожа смуглая, волосы темные, средней длины. Одета в синюю болоньевую куртку, шапку черного цвета.

Вторая - на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы русые, средней длины. Одета в синюю куртку с меховой опушкой серого цвета, при себе имеет женскую сумку черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU