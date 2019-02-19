Юных тамбовчан приглашают принять участие в конкурсе рисунков и поделок

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-19T11:40:07+03:00

Принимаются работы детей в возрасте от 3 до 15 лет

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В регионе стартовал конкурс детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан». Подать заявку можно до 29 марта. Для участников определены три возрастные категории: дети от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет и от 11 до 15 лет.

Конкурс проводится в номинациях: «Безопасный труд глазами детей» (рисунки учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья), «Мама, папа, я и охрана труда» (рисунки), «Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана труда!» (поделки).

- Ежегодное проведение управлением труда и занятости населения области данного конкурса способствует снижению производственного травматизма, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Рисунки и поделки принимаются по адресу: Тамбов, улица Космодемьянской,6. Телефон: 8(4752) 78-28-90. Подробности - по гиперссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU