Тамбовский борец выступит на первенстве Европы

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-19T11:25:03+03:00

На первенстве России тамбовчан занял первое место Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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В Саранске с 11 по 14 февраля проходило первенство России по спорту глухих (греко-римская борьба) среди юношей 2002-2003 годов рождения, на которых золотую медаль завоевал тамбовский спортсмен Антон Бубнов. Эта победа стала для молодого спортсмена пропуском на первенство Европы — 2019.

Антон Бубнов является воспитанником спортивно-адаптивной школы города Тамбова.Как сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, парень одержал четыре победы в своей весовой категории до 55 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU