Тамбовский борец выступит на первенстве Европы
Такую возможность Антон Бубнов получил благодаря победе в Саранске
На первенстве России тамбовчан занял первое местоФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В Саранске с 11 по 14 февраля проходило первенство России по спорту глухих (греко-римская борьба) среди юношей 2002-2003 годов рождения, на которых золотую медаль завоевал тамбовский спортсмен Антон Бубнов. Эта победа стала для молодого спортсмена пропуском на первенство Европы — 2019.
Антон Бубнов является воспитанником спортивно-адаптивной школы города Тамбова.Как сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, парень одержал четыре победы в своей весовой категории до 55 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU