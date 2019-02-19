Тамбовские художники представят масштабную выставку в картинной галерее
22 февраля в Тамбовской областной картинной галерее открывается новая выставка. В экспозиции будет представлено более 150 произведений художников Тамбовщины.
- Творчество тамбовских художников образует богатое культурное наследие тамбовского края, формирует историю его художественной культуры. Организаторы выставки, региональное отделение Союза художников России, позаботились о том, чтобы участники имели возможность показать свои лучшие работы, независимо от времени их исполнения, - сообщает пресс-служба региональной администрации.
Большую часть экспозиции занимают произведения живописи. Этот раздел привлекает разнообразием стилей и манер.
Наряду с признанными мастерами участниками выставки станут и молодые тамбовские художники.
ИСТОЧНИК KP.RU