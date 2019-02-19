2019-02-19T09:38:20+03:00
Происшествия

Пожилая тамбовчанка сломала плечо при падении в автобусе

61-летняя женщина оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Поездка в автобусе закончилась больницейПоездка в автобусе закончилась больницей
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Пожилая тамбовчанка получила серьезную травму при падении в автобусе. Авария произошла 18 февраля в 15 часов 37 минут в районе ТЭЦ на Моршанском шоссе города Тамбова. Как рассказали в в отделе ГИБДД по городу Тамбову, в салоне автобуса «ЛИАЗ 52564», который следовал по 151 маршруту (из поселка строитель в деревню Красненькая) упала 61-летняя пассажирка. Автобусом в этот момент управлял 58-летний водитель.

- Пассажирка получила травмы, на автомобиле скорой помощи ее доставили в ТОГБУЗ ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова, - говорят в УГИБДД по городу Тамбову. - Медики диагностировали у нее перелом верхнего конца плечевой кости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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