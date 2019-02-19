В Тамбове подвели итоги собеседования девятиклассников по русскому языку

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-19T10:01:46+03:00

"Зачет" по этому собеседованию является допуском к ГИА-9 (государственная итоговая аттестация)

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На минувшей неделе учащиеся 9-х классов впервые проходили итоговое собеседование по русскому языку. Из 2,5 тысяч девятиклассников Тамбова данное собеседование по уважительным причинам (болезнь, участие в соревнованиях и конкурсах) не прошли 19 школьников. По предварительным данным, только один ученик получил "незачет".

- Учащимся, получившим по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат, а также не явившимся на итоговое собеседование по уважительным причинам, назначили дополнительные сроки сдачи - 13 марта и 6 мая, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU