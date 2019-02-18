В Тамбове на площади Ленина и улице Чичканова запретят остановку и стоянку транспорта
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества
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По случаю празднования Дня защитника Отечества, 21 февраля, на площади Ленина в районе Тамбовского драматического театра с семи утра и до окончания мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Об этом сообщает информационное управление Тамбова.
Те же ограничения введут и по четной стороне улицы Чичканова. Автомобилисты не смогут остановиться и припарковаться 23 февраля с семи утра и до окончания мероприятия на участке от дома №6 до Тулиновского проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU