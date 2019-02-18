2019-02-18T16:59:48+03:00
Спорт

Тамбовские студенты стали вторыми среди вузов ЦФО на соревнованиях по лыжным гонкам

ТГУ им. Г.Р. Державина представляли пять спортсменов
Ксения АЛЕШИНА
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Пять спортсменов от ТГУ им. Г.Р. Державина приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонкам, которые прошли в городе Заинск Республики Татарстан. Это: Станислав Попов, Никита Смирнов, Полина Жмаева, Мария Макарова и Андрей Фролов. Всего же там выступили более 200 лыжников.

Тамбовчане заняли второе место среди вузов ЦФО, уступив смоленским лыжникам. Кроме того, державинцам досталось 15 общекомандное место из 32 университетов-участников. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

– Эти соревнования являлись отборочными к Всемирной универсиаде. Именно поэтому состав участников был очень высокого уровня: среди спортсменов насчитывалось 30 мастеров спорта, двое из них – мастера спорта международного класса. Программа соревнований была довольно тяжелой: две гонки на 10 км, спринт, эстафета и масс-старт на 20 км. Конечно, каждый раз выходя на старт, я ставил перед собой высокие цели, но полностью осуществить их, к сожалению, не удалось. Но это будет стимулом к следующим соревнованиям, - прокомментировал спортсмен ТГУ Станислав Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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