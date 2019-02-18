Тамбовские студенты стали вторыми среди вузов ЦФО на соревнованиях по лыжным гонкам
Пять спортсменов от ТГУ им. Г.Р. Державина приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонкам, которые прошли в городе Заинск Республики Татарстан. Это: Станислав Попов, Никита Смирнов, Полина Жмаева, Мария Макарова и Андрей Фролов. Всего же там выступили более 200 лыжников.
Тамбовчане заняли второе место среди вузов ЦФО, уступив смоленским лыжникам. Кроме того, державинцам досталось 15 общекомандное место из 32 университетов-участников. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.
– Эти соревнования являлись отборочными к Всемирной универсиаде. Именно поэтому состав участников был очень высокого уровня: среди спортсменов насчитывалось 30 мастеров спорта, двое из них – мастера спорта международного класса. Программа соревнований была довольно тяжелой: две гонки на 10 км, спринт, эстафета и масс-старт на 20 км. Конечно, каждый раз выходя на старт, я ставил перед собой высокие цели, но полностью осуществить их, к сожалению, не удалось. Но это будет стимулом к следующим соревнованиям, - прокомментировал спортсмен ТГУ Станислав Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU