2019-02-18T17:29:06+03:00
Происшествия

Двое липчан воровали продукты в Тамбовской области

Злоумышленников задержали в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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В дежурную часть обратился директор одного из продуктовых магазинов, расположенных в Мичуринске. Он сообщил стражам порядка, что из торгового зала неизвестные мужчина и женщина похитили продукты питания и скрылись на машине в неизвестном направлении.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские составили приметы подозреваемых, а также установили модель и номер автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В итоге сотрудники полиции остановили предполагаемый отечественный автомобиль тринадцатой модели, в котором находились разыскиваемые мужчина и женщина, а также похищенные продукты питания.

Подозреваемых - уроженцев города Липецка, 31-летнего мужчину и 34-летнюю женщину - доставили в отдел полиции. В ходе расследования полицейские установили, что данные лица причастны еще к пяти фактам кражи продуктов питания на территории Мичуринска и Мичуринского района.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Стоит отметить, что ранее эти жители Липецка уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичных преступлений, - подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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