В Тамбовской области 27-летнему мичуринцу грозит пожизненное наказание за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-18T16:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе текущего года наркополицейским в Мичуринске поступило сообщение о причастности 27-летнего местного жителя к сбыту наркотиков через закладки на территории города. Данная информация подтвердилась во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники полиции установили, что мужчина, работая в Интернет-магазине, переписывался через соцсети с заказчиками наркотиков. Получив заказ от клиента, он размещал его по обусловленному адресу. При очередном сбыте запрещенных веществ, 14 февраля, мичуринца задержали.

При личном досмотре у задержанного было обнаружено одиннадцать свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что в них находился «спайс» массой около 30 граммов. Кроме того оперативники выяснили, что подозреваемый арендовал квартиру, где хранил и расфасовывал по пакетикам запрещенные вещества для дальнейшей продажи. В помещении оперативники нашли еще три пакета с N-метилэфедроном общей массой 331,66 граммов и 245,67 граммов синтетического «гашиша», что является особо крупным размером.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемого. 27-летнему мичуринцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU