Две кражи за день раскрыли полицейские с помощью камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-18T15:27:18+03:00

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За сутки в Тамбове системы видеонаблюдения помогли полицейским раскрыть две кражи, совершенные в магазинах. Так, 16 февраля в областном центре на улице Мичуринской в магазине «Огонек» неизвестные с прилавка украли алкогольную продукцию.

- Просмотрев записи камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личности граждан, совершивших кражу. Ими оказались 29-летний мужчина и его 26-летняя подруга, оба - жители Мичуринска, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В этот же день сигнал о воровстве поступил из торгово-развлекательного центра «Рио». Там, в отделе «New Yorker», украли одежду. Записи камер, установленных в торговом зале, помогли стражам порядка установить личность вора. Им оказался 51-летний житель Волгоградской области.

- В настоящее время все подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Ведется документирование их преступной деятельности, - подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU