2019-02-18T14:59:06+03:00
Общество

Тамбовские выпускники смогут рассказать о себе на всю страну

Рособрнадзор запускает акцию
Ксения АЛЕШИНА
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Выпускников тамбовских школ приглашают к участию в акции «Я выпускник!», организованную Рособрнадзором. Чтобы стать ее участником, необходимо записать видеоролик до 15 секунд на одну из тем: «Как я готовлюсь к ЕГЭ», «Какие экзамены я буду сдавать», «Куда я хочу поступить и почему», «Кем я вижу себя в будущем».

- Размещай эти видео в социальных сетях с хэштегами #Явыпускник #ЯсдамЕГЭ и #ЕГЭ2019. Количество видео не ограничено! До конца марта режиссеры отберут несколько десятков лучших участников акции и смонтируют с ними ролик, который увидит вся Россия. Хорошо, если картинка будет четкой, а звук качественным! Это точно добавит шансов на победу!, - говорят организаторы.

В управлении образования и науки Тамбовской области напоминают, что в текущем году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, а основной – с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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