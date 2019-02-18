2019-02-18T14:37:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области угонщик не сумел завести "Ладу Приору"

Пьяный мужчина лишь повредил авто
Ирина БУРЯКОВА
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17 февраля в дежурную часть поступило сообщение о попытке угона автомобиля. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка выяснили, что владелец оставил свою "Ладу Приору" на стоянке местного предприятия в рабочем поселке Знаменка и пошел на работу в ночную смену. Утром, около семи часов, нетрезвый прохожий решил покататься на чужой машине, для чего вскрыл дверцу автомобиля и испортил панель блока предохранителей. Сработала сигнализация, прибежали сотрудники охраны предприятия, которые и сообщили о происшествии в полицию.

- Горе-угонщик был задержан. Он так и не сумел даже завести двигатель, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как выяснилось, 31-летний подозреваемый, проживающий в селе Никольское, ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим. Наутро он дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, угонщику придется возместить владельцу ущерб, причиненный машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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