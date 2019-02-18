2019-02-18T14:14:33+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину в четвертый раз поймали пьяным за рулем

Водителя вновь осудили и назначили принудительные работы
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе 44-летнему местному жителю в четвертый раз вынесли приговор за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как установлено судом, подсудимого в июле и ноябре 2016 года лишили из-за этого прав, в каждом случае на три года, и назначали обязательные работы в общей сложности на 400 часов.

Мужчина снова сел пьяным за руль в 2017 году. Тогда суд приговорил водителя к наказанию в виде 380 часов обязательных работ с лишением водительских прав на три года. В январе 2018 года неотбытый срок обязательных работ ему заменили на лишение свободы. Однако, вернувшись из мест не столь отдаленных, он снова взялся за старое. В ноябре и декабре 2018 года пьяный водитель был задержан сотрудниками полиции.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, по совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы с лишением права управления транспортными средствами на три года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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