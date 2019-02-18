На Тамбовщине отпразднуют 100-летие конькобежного спорта

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-18T13:42:56+03:00

15 февраля 1919 года в Тамбовской области прошли первые соревнования по конькобежному спорту Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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Точкой отсчета конькобежного спорта в Тамбовской области принято считать 18 февраля 1919 года. Именно в этот день прошли первые официальные соревнования. По случаю 100-летия данного вида спорта, 24 февраля, в Тамбове на стадионе «Динамо» в 9:00 состоится праздничное мероприятие.

- В программе: чествование специалистов данной сферы, забег на 100 кругов в честь юбилейной даты, шествие бессмертного полка, массовое катание, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту в Тамбовской области.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет встреча конькобежцев разных поколений, а также чествование ветеранов, действующих тренеров, спортсменов и членов Федерации конькобежного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU