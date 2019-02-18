2019-02-18T13:09:58+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на ретро-велопробег

Необычную экскурсию во второй раз проведут Александр Горелов и Олег Карнаухов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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31 мая в Тамбове пройдет второй твидовый ретро-велопробег в форме экскурсии. Первая тамбовская велосипедная экскурсия по местам модерна состоялась в 2018 году. Тогда участники в исторических костюмах осмотрели самые яркие тамбовские образцы архитектуры в стиле модерн. В этом году велопробег обещает стать еще и музыкальным. Кроме историй краеведов о зданиях конца XIX — начала XX веков костюмированных участников велопробега ждут мини-концерты в антураже исторических зданий. Сценой для музыкантов станут балконы и входные зоны памятников.

- У организаторов велопробега — краеведа Александра Горелова и экскурсовода Олега Карнаухова, — большая просьба ко всем друзьям истории, памятников архитектуры, музыки, велосипедов, исторических костюмов начать подготовку к маю уже сегодня и прибыть на экскурсию в костюмах начала ХХ века и шляпах, - сообщает информационно-туристический портал Тамбовской области. - Начало экскурсии запланировано на пятницу 31 мая в 18:00 часов. Маршрут стартует у кинотеатра «Модерн» (г. Тамбов, ул. Советская, 81). Телефон для справок: +7 (910) 750-32-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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