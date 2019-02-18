На Тамбовщине стражи порядка по "горячим" следам раскрыли убийство

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-18T14:33:24+03:00

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17 февраля в поселке Полевой Кирсановского района в одном из домов было обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили соседей погибшего, изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Полицейские совместно с коллегами из регионального СУ СК в течение двух часов установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний житель Смоленской области, прибывший на Тамбовщину на заработки.

- Сыщики выяснили, что после совершения противоправного деяния подозреваемый покинул место преступления и спрятался в припаркованном неподалеку чужом автомобиле. Там он был найден сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Предварительно установлено, что накануне преступления мужчины распивали спиртное, после чего между ними произошел конфликт.

По факту смерти человека следователи СУ СК по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU