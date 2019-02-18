В Тамбове на Советской столкнулись две машины: есть пострадавшие
Двое водителей и пассажир попали в больницу
Три человека пострадалиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла в минувшее воскресенье, 17 февраля, в 21:16 в районе дома №51 на улице Советской города Тамбова. Водитель автомобиля «ВАЗ-21074», 32-летний мужчина, при повороте налево врезался в двигавшуюся во встречном направлении машину «Lada Priora», которой управлял 25-летний молодой человек.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель и 39-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21074», а также водитель «Lada Priora» пострадали и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU