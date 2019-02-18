2019-02-18T12:10:46+03:00
Происшествия

Тамбовчанин помог прохожему на улице - и остался без телефона

Стражи порядка нашли мошенника
Ирина БУРЯКОВА
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Полицейские раскрыли преступление, произошедшее в Тамбове почти месяц назад. Так, 24 января в дежурную часть обратился 18-летний тамбовчанин. Парень рассказал стражам порядка, что на улице Студенецкая набережная к нему обратился прохожий, сказал, что забыл телефон дома, и попросил дать ему мобильник, чтобы сделать один срочный звонок. Молодой человек решил помочь незнакомцу.

- Когда сотовый телефон марки «Хуавей» оказался в руках мошенника, он сделал вид, что с кем-то разговаривает. В итоге, когда владелец отвлекся, злоумышленник скрылся с места бегством, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В итоге полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 22-летний парень, который ранее уже совершал подобные преступления.

- Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. Молодой человек признался, что продал мобильный неизвестному, а деньги уже потратил на себя, - отмечают в полиции. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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