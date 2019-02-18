Тамбовская православная молодежь приняла участие в игре «Кто хочет стать миссионером»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-18T11:21:02+03:00

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В праздник Сретения Господня и День православной молодежи, 15 февраля, в Тамбовской духовной семинарии состоялась интеллектуальная игра «Кто хочет стать миссионером».

Победителями викторины стали: Маргарита Стекина - студентка отделения Православная педагогика Тамбовского педагогического колледжа; Иван Чапаксов - студент первого курса Тамбовской духовной семинарии; Татьяна Кузнецова - представительница Тамбовского епархиального молодежного православного объединения (ТЕМПО); Данила Манаенков - студент подготовительного отделения Тамбовской духовной семинарии. Всем им вручили медали «Миссионер 1 уровня».

Обладателями медали «Миссионер 2 уровня» стали Анастасия Солопова - студентка отделения Православная педагогика Тамбовского педагогического колледжа, а также представитель Тамбовского епархиального молодежного православного объединения (ТЕМПО) Михаил Грищенко.

- Музыкальные паузы во время игры были заполнены выступлениями ансамбля отделения Православная педагогика Тамбовского педагогического колледжа, студентов ТГМПИ имени С. В. Рахманинова, воспитанницы воскресной школы Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова, хора преподавателей и студентов Тамбовской духовной семинарии и другими творческими коллективами, - комментируют в пресс-службе Тамбовской епархии.

Фото: пресс-служба Тамбовской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU