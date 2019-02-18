В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-18T10:43:03+03:00

Также в регионе будут возводить здания для новых учебных заведений

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В 2019 году дан старт национальному проекту «Образование». На его реализацию Тамбовская область получит, как сообщает пресс-служба региональной администрации, около 9 миллиардов рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ.

Например, в Тамбове власти планируют построить три крупных учебных заведения. Они расположатся в разных районах города: в северном микрорайоне, в центре и в южной части (район улицы Астраханской). Новые школы должны появиться и в других городах и селах Тамбовщины.

А для того чтобы у максимально большего числа ребят была возможность учиться рядом с домом, особенно в первых классах, региональное управление градостроительства и архитектуры разрабатывает проект создания классов начальной школы в многоквартирных домах.

- Если нам удастся включить этот проект в реестр Минстроя, маленькие дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны, - сказала заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.

ИСТОЧНИК KP.RU