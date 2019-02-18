Три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии в Тамбове

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-18T10:14:36+03:00

В больнице оказались двое детей и женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В больнице оказались мальчики 6 и 10 лет

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16 февраля приблизительно в 16 часов 49 минут на улице Гагарина города Тамбова 28-летний водитель автомобиля «Nissan Primera», пытаясь повернуть налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099», под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажиры автомобиля «ВАЗ-21099» - 54-летняя женщина и два мальчика 6 и 10 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и в Детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU