2019-02-18T10:14:36+03:00
Происшествия

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии в Тамбове

В больнице оказались мальчики 6 и 10 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В больнице оказались двое детей и женщинаВ больнице оказались двое детей и женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

16 февраля приблизительно в 16 часов 49 минут на улице Гагарина города Тамбова 28-летний водитель автомобиля «Nissan Primera», пытаясь повернуть налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21099», под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажиры автомобиля «ВАЗ-21099» - 54-летняя женщина и два мальчика 6 и 10 лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и в Детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские выпускники смогут рассказать о себе на всю страну
В Тамбовской области угонщик не сумел завести "Ладу Приору"
В Тамбовской области мужчину в четвертый раз поймали пьяным за рулем
На Тамбовщине отпразднуют 100-летие конькобежного спорта
Тамбовчан приглашают на ретро-велопробег
На Тамбовщине стражи порядка по "горячим" следам раскрыли убийство
Тамбовчанин помог прохожему на улице - и остался без телефона
В Тамбове на Советской столкнулись две машины: есть пострадавшие
Тамбовская православная молодежь приняла участие в игре «Кто хочет стать миссионером»
В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках
На Тамбовщине в аварии пострадала 9-летняя девочка
В Тамбовской области через полгода нашли похитителя барсетки
Тамбовский боксер Артур Осипов выйдет на ринг против чемпиона мира из Карелии
В Тамбовской области идет подготовка к паводку
Двое мужчин своровали в магазине цифровой техники наушники
У главы города Мичуринска появится «Прямая линия»
Тамбовчанке исполнилось 100 лет
В Тамбовском районе грабитель вырвал сумку с деньгами из рук женщины
На Тамбовщине отец и сын несколько часов избивали полицейского