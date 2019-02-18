2019-02-18T09:43:44+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в аварии пострадала 9-летняя девочка

Ребенку потребовалась помощь медиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Обеими машинами управляли женщиныОбеими машинами управляли женщиныФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала маленькая пассажирка легкового автомобиля, произошла 16 февраля в 14 часов 15 минут на улице Красноармейской около дома №305«В» города Рассказово. По данным областного УГИБДД, 34-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем автомобиля «Daewoo Nexia», столкнулась с «ВАЗ-21074», под управлением 61-летней женщины.

- В результате аварии пассажирка автомобиля «Daewoo Nexia», девятилетняя девочка, получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Детскую областную больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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