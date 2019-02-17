2019-02-17T13:47:22+03:00
Происшествия

В Тамбовской области через полгода нашли похитителя барсетки

Он попал в следственный изолятор за тяжкое преступление
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В июне 2018-го полицейские поселка Дмитриевка возбудили уголовное дело по факту кражи. Неизвестный похитил барсетку с деньгами и документами у 54-летнего мужчины, который приезжал по делам на пилораму в райцентр. Потерпевший отвлекся на деловой разговор и напрочь забыл о своих вещах. Пропажу хозяин заметил через час, но поиск в тот момент не принес результатов.

Но несколько дней назад правоохранители при помощи оперативников системы исполнения наказаний узнали, что к краже причастен 30-летний местный житель. Как сообщила пресс-служба УВМД по Тамбовской области, сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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