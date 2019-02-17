В Тамбовской области через полгода нашли похитителя барсетки
В июне 2018-го полицейские поселка Дмитриевка возбудили уголовное дело по факту кражи. Неизвестный похитил барсетку с деньгами и документами у 54-летнего мужчины, который приезжал по делам на пилораму в райцентр. Потерпевший отвлекся на деловой разговор и напрочь забыл о своих вещах. Пропажу хозяин заметил через час, но поиск в тот момент не принес результатов.
Но несколько дней назад правоохранители при помощи оперативников системы исполнения наказаний узнали, что к краже причастен 30-летний местный житель. Как сообщила пресс-служба УВМД по Тамбовской области, сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU