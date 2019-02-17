2019-02-17T13:28:50+03:00
Спорт

Тамбовский боксер Артур Осипов выйдет на ринг против чемпиона мира из Карелии

Бой состоится 3 марта в Воронеже
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Артур Осипов - справа.Артур Осипов - справа.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Вечер бокса пройдет в Воронеже 3 марта. В рейтинговом поединке из 10 раундов сойдутся чемпион России среди профессионалов, чемпион СНГ среди профессионалов Артур «Черная молния» Осипов и чемпион мира по версии WBC international, чемпион СНГ и славянских стран в среднем весе Евгений Терентьев

Артур Осипов из Мичуринска провел 15 боев, и во всех одержал победы. В мировом рейтинге боксеров он - 94, в российском - пятый. Евгений Терентьев, родом из Карелии, по представляющий сейчас Санкт-Петербург на профессиональный ринг выходил 14 раз, и только однажды оказался побежденным. В мировом боксерском рейтинге он - 97, в российском - шестой.

Также 3 марта на ринг выйдут боксеры из Чехии, Малайзии, Абхазии, Армении, Казахстана, Камеруна и Филиппин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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