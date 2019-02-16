2019-02-16T11:36:07+03:00
Общество

В Тамбовской области идет подготовка к паводку

В регионе понижают уровень воды на прудах, расчищают реки, строят плотины
Ирина БУРЯКОВА
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На Тамбовщине мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка, планируются заранее и реализуются в течение всего года. Эксперты анализируют паводковую ситуация предыдущих лет, обследуют потенциально опасные объекты.

- По итогам паводка весны прошлого года реализуется план первоочередных мероприятий. В рамках его исполнения работники Тамбовского водного хозяйства восстановили девять гидротехнических сооружений, на шести ГТС провели ремонтные работы, расчистили водоотводные каналы на трех сооружениях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, в прошлом году в регионе построена новая подпорная плотина на реке Пичаевка. Это помогло увеличить пропускную способность реки, а также улучшить водообеспечение хозяйственных нужд Пичаевского района.

Также в прошлом году завершили расчистку русла ручья Ольшанский и участка реки Лесной Воронеж. Кроме того, с осени проводят плановое регулирование уровня воды на прудах области. Понижение уровня воды - необходимая мера, подтвержденная многолетним опытом, которая помогает избежать прорывов и переливов плотин, аварийных сбросов больших объемов воды, которые приводят к подтоплениям территорий весной.

- В весенний период работники Тамбовского водного хозяйства и специалисты регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию будут вести дежурство в круглосуточном режиме, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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