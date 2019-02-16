Двое мужчин своровали в магазине цифровой техники наушники

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-16T10:37:11+03:00

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Полицейские раскрыли кражу, совершенную в Тамбове две недели назад. Так, 1 февраля из магазина цифровой техники на улице Мичуринской похитили наушники.

- Двое парней украли с полки наушники, спрятав товар под одежду. Пройдя мимо кассы и охранников, воришки спешно покинули торговый центр, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники магазина обнаружили пропажу товара и обратились в органы правопорядка.

Полицейские опросили персонал и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. И в итоге нашли и задержали злоумышленников.

- Выяснилось, что кражу совершили 34-летний и 20-летний мужчины. Изъять похищенное не удалось, так как они успели продать наушники, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU