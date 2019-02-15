У главы города Мичуринска появится «Прямая линия»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-15T17:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе в Мичуринске откроется сайт главы города «Открытый диалог с Максимом Харниковым». Жители наукограда смогут напрямую обратиться к руководству города, получить ответ на интересующий вопрос, решить конкретную проблему, а также поделиться своими предложениями относительно дальнейшего развития наукограда.

- Открытый диалог дает нам возможность оперативнее реагировать на обращения граждан и качественнее решать вопросы местного значения, входящие в сферу полномочий муниципальной власти. Надеюсь, что наше общение будет конструктивным и взаимно полезным, - отмечает глава города Максим Харников.

На сегодняшний день свои электронные обращения жители наукограда направляют руководству города через официальный сайт администрации города, аккаунты в социальных сетях. Теперь будет действовать единый ресурс для приема электронных заявлений. Он будет работать по принципу сайта губернатора «Прямая линия с Александром Никитиным». То есть ответы на поступающие вопросы будут даваться только на сайте, исключительно от первого лица и в максимально короткие сроки: до 10 дней вместо привычных 30. Так, данный ресурс поможет оперативно реагировать на любые проблемные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU