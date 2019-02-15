Тамбовчанке исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-15T16:24:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 февраля, вековой юбилей празднует Татьяна Хворова. В гости к имениннице пришли представители городской администрации и общественных ветеранских организаций. Ей вручили персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина, а также подарок и поздравительный адрес от имени главы города Тамбова Сергея Чеботарева. Об этом сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Татьяна Ивановна прошла Великую Отечественную войну в звании старшего сержанта медицинской службы. Женщина спасала раненых бойцов на первом Украинском и Белорусском фронтах. Тамбовчанка принимала участие в боях Курской битвы и штурме Берлина. Она имеет различные награды - орден Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Праги» и «За взятие Варшавы». После войны юбилярша трудилась медсестрой в областной больнице, а потом в детском саду №18 завода ТВРЗ.

- Я много трудилась, мало отдыхала. Не курила, не пила, питалась просто. Главным блюдом на столе была картошка, за зиму с мужем съедали по 5 мешков, но лишний вес не набирали. В чем секрет моего долголетия, не знаю. Наверное наследственность. В семье все были долгожители, мама и сестра до 91 года жили, я всех обскакала, - рассказала именинница.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU