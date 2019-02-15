2019-02-15T16:24:11+03:00
Общество

Тамбовчанке исполнилось 100 лет

15 февраля поздравления принимает Татьяна Хворова
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Татьяна Ивановна прошла войну будучи старшим сержантом медицинской службыТатьяна Ивановна прошла войну будучи старшим сержантом медицинской службы
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 февраля, вековой юбилей празднует Татьяна Хворова. В гости к имениннице пришли представители городской администрации и общественных ветеранских организаций. Ей вручили персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина, а также подарок и поздравительный адрес от имени главы города Тамбова Сергея Чеботарева. Об этом сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Татьяна Ивановна прошла Великую Отечественную войну в звании старшего сержанта медицинской службы. Женщина спасала раненых бойцов на первом Украинском и Белорусском фронтах. Тамбовчанка принимала участие в боях Курской битвы и штурме Берлина. Она имеет различные награды - орден Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Праги» и «За взятие Варшавы». После войны юбилярша трудилась медсестрой в областной больнице, а потом в детском саду №18 завода ТВРЗ.

- Я много трудилась, мало отдыхала. Не курила, не пила, питалась просто. Главным блюдом на столе была картошка, за зиму с мужем съедали по 5 мешков, но лишний вес не набирали. В чем секрет моего долголетия, не знаю. Наверное наследственность. В семье все были долгожители, мама и сестра до 91 года жили, я всех обскакала, - рассказала именинница.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У главы города Мичуринска появится «Прямая линия»
В Тамбовском районе грабитель вырвал сумку с деньгами из рук женщины
На Тамбовщине отец и сын несколько часов избивали полицейского
Молебен перед олимпиадой: тамбовских школьников протестировали на знание основ православия
Двое парней раскладывали "закладки" с наркотиками на Тамбовщине
Житель Тамбовской области до смерти избил знакомого
В Тамбовской области у предпринимателя изъяли более тысячи бутылок контрафактного алкоголя
Прокуратура нашла опасные сосульки на крышах четырех детских садов в Тамбове
В Тамбове парень украл из торгового центра куртку на глазах у продавцов и сбежал
Преступник вырвал серьги из ушей женщины в микрорайоне "Летка" в Тамбове
В Тамбове проверили уличных продавцов
Тамбовчан предупреждают о смене номера федерального call-центра ПФР
Возле тамбовского «Ашана» столкнулись два авто
Тамбовчан приглашают на ипподром
Тамбовчанин угнал машину и повредил ее
Тамбовчане смогут отправиться в виртуальный полет на фестивале «Лысогорские санки»
В Тамбовской области трижды судимая мать задолжала более 250 тысяч рублей алиментов
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В Тамбовской области липовые газовики украли у пожилой женщины деньги
Тамбовским отличникам усложнят получение «красного» аттестата
Житель Тамбовщины хранил дома оружие и марихуану
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам более 700 тысяч рублей
Одну из улиц в Тамбове предлагают назвать в честь адвоката Федора Плевако