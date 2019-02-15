На Тамбовщине отец и сын несколько часов избивали полицейского

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-15T14:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области вынесли приговор 59-летнему жителю Первомайского района и его 23-летнему сыну. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применения насилия и угроза его применения в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, ночью 24 июля прошлого года, участковый уполномоченный МОМВД России «Первомайский» прибыл по сообщению о совершении одним из осужденных противоправных действий в отношении родственника гражданской супруги. Будучи пьяным, мужчина вместе со своим сыном избил стража порядка, в том числе металлическим предметом по голове. Отец и сын также укусили сотрудника полиции за палец на руке и замахивались на него топором, угрожая убийством. Издевательства продолжались на протяжении нескольких часов.

- В результате ему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, множественных ушибов и ран, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области. - Приговором суда старшему фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а его сыну – 4,5 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU