Молебен перед олимпиадой: тамбовских школьников протестировали на знание основ православия

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-15T13:45:29+03:00

Показавшие лучшие результаты ученики будут иметь преимущества при поступлении в вузы

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15 февраля в Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима провели олимпиаду по основам православной культуры. Ее участниками стали более 100 учеников 5-11 классов из разных школ региона.

- В задания были включены материалы, связанные с историей появления храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектурой, системой росписи, создателями, а также воспоминаниями о храмах, отражением образов и судеб этих храмов в живописи и литературе, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Перед началом православной олимпиады для учеников, педагогов и родителей состоялся молебен. На выполнение заданий по основам православной культуры школьникам отводилось 3 часа.

- Чтобы хорошо справиться с заданиями и не подвести свою гимназию, я много готовился. Читал "Житие святых Кирилла и Мефодия", повторял даты праздников, - рассказал ученик АНО "Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского".

Организаторы олимпиады заявляют, что победители регионального этапа будут иметь преимущества при поступлении в высшие учебные заведения по соответствующему направлению.

- Силами регионального управления образования и Тамбовской епархии выстроена прочная образовательная система. Весной этого года мы планируем открыть кафедру "Православной теологии"на базе ТГУ имени Державина, где будет объявлен прием на 15 бюджетных мест, - отметил представитель Тамбовской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU