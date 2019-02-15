2019-02-15T13:13:15+03:00
Происшествия

Двое парней раскладывали "закладки" с наркотиками на Тамбовщине

Их задержали
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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14 февраля на одной из улиц Тамбова полицейские задержали двух молодых людей за сбыт запрещенных веществ через «тайники-закладки». Одному из задержанных 19 лет, другому - 26. Оперативники обнаружили и изъяли у них свертки с синтетическим наркотиком.

- Эти парни устроились работать в интернет-магазин и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении злоумышленников. Расследование продолжается. Виновным грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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