Двое парней раскладывали "закладки" с наркотиками на Тамбовщине
Их задержали
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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14 февраля на одной из улиц Тамбова полицейские задержали двух молодых людей за сбыт запрещенных веществ через «тайники-закладки». Одному из задержанных 19 лет, другому - 26. Оперативники обнаружили и изъяли у них свертки с синтетическим наркотиком.
- Эти парни устроились работать в интернет-магазин и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении злоумышленников. Расследование продолжается. Виновным грозит до двадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU