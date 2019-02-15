2019-02-15T12:51:28+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области до смерти избил знакомого

И получил 8 лет тюрьмы
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 35-летнему жителю Никифоровского района. Он признан виновным в смерти человека.

- Вечером 1 сентября прошлого года этот никифоровец, поругавшись со своим знакомым из-за того, что тот не отдал ему часть денег от продажи металлолома, избил его, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - На следующий день местным жителем тело 34-летнего потерпевшего было обнаружено в заброшенном доме, где он проживал, так как не имел постоянного места жительства. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В итоге суд приговорил 35-летнего жителя Тамбовщины к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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