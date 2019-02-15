2019-02-15T12:24:39+03:00
Происшествия

В Тамбовской области у предпринимателя изъяли более тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Спиртное будет уничтожено после экспертизы
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Рассказово Тамбовской области,14 февраля, на улице Советской в ходе проведения мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции остановили иномарку «Toyota Corolla». При проверке оперативники нашли в салоне автомобиля 48 бутылок различного алкоголя с признаками контрафакта. За рулем машины находился 28-летний местный житель. Он оказался предпринимателем.

Полицейские выехали на предприятие, принадлежащее задержанному. Там они обнаружили 339 бутылок контрафактного спиртного, еще 965 бутылок — нашли в личном гараже мужчины. В общей сложности стражи порядка изъяли 1352 бутылок алкогольной продукции различных наименований. Рассказовца доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По его словам, алкоголь он купил у неизвестного на автотрассе «Тамбов-Пенза».

- Алкогольные напитки были изъяты и направлены на специальную экспертизу по соответствию требованиям ГОСТа. Следственным подразделением МОМВД России «Рассказовский» возбуждено уголовное дело за незаконную закупку, хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии и приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере. Изъятый алкоголь подлежит уничтожению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанке исполнилось 100 лет
В Тамбовском районе грабитель вырвал сумку с деньгами из рук женщины
На Тамбовщине отец и сын несколько часов избивали полицейского
Молебен перед олимпиадой: тамбовских школьников протестировали на знание основ православия
Двое парней раскладывали "закладки" с наркотиками на Тамбовщине
Житель Тамбовской области до смерти избил знакомого
Прокуратура нашла опасные сосульки на крышах четырех детских садов в Тамбове
В Тамбове парень украл из торгового центра куртку на глазах у продавцов и сбежал
Преступник вырвал серьги из ушей женщины в микрорайоне "Летка" в Тамбове
В Тамбове проверили уличных продавцов
Тамбовчан предупреждают о смене номера федерального call-центра ПФР
Возле тамбовского «Ашана» столкнулись два авто
Тамбовчан приглашают на ипподром
Тамбовчанин угнал машину и повредил ее
Тамбовчане смогут отправиться в виртуальный полет на фестивале «Лысогорские санки»
В Тамбовской области трижды судимая мать задолжала более 250 тысяч рублей алиментов
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В Тамбовской области липовые газовики украли у пожилой женщины деньги
Тамбовским отличникам усложнят получение «красного» аттестата
Житель Тамбовщины хранил дома оружие и марихуану
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам более 700 тысяч рублей
Одну из улиц в Тамбове предлагают назвать в честь адвоката Федора Плевако