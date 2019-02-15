В Тамбовской области у предпринимателя изъяли более тысячи бутылок контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-15T12:24:39+03:00

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В городе Рассказово Тамбовской области,14 февраля, на улице Советской в ходе проведения мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции остановили иномарку «Toyota Corolla». При проверке оперативники нашли в салоне автомобиля 48 бутылок различного алкоголя с признаками контрафакта. За рулем машины находился 28-летний местный житель. Он оказался предпринимателем.

Полицейские выехали на предприятие, принадлежащее задержанному. Там они обнаружили 339 бутылок контрафактного спиртного, еще 965 бутылок — нашли в личном гараже мужчины. В общей сложности стражи порядка изъяли 1352 бутылок алкогольной продукции различных наименований. Рассказовца доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. По его словам, алкоголь он купил у неизвестного на автотрассе «Тамбов-Пенза».

- Алкогольные напитки были изъяты и направлены на специальную экспертизу по соответствию требованиям ГОСТа. Следственным подразделением МОМВД России «Рассказовский» возбуждено уголовное дело за незаконную закупку, хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии и приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере. Изъятый алкоголь подлежит уничтожению, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU