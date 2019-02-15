2019-02-15T11:46:31+03:00
Общество

Прокуратура нашла опасные сосульки на крышах четырех детских садов в Тамбове

Руководителям дошкольных образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Советского района города Тамбова в ходе проверки обнаружила наледь и сосульки на крышах четырех детских садов областного центра. Как отмечают в ведомстве, в условиях постоянно меняющейся температуры атмосферного воздуха и возможности падения наледей, несвоевременная очистка крыш ставила под угрозу жизнь и здоровье тамбовчан, а также воспитанников образовательных организаций.

- По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении лиц, ответственных за создание безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении и условий труда для работников детского сада, дела об административном правонарушении по ст.8 Закона области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области», а также внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства руководителям данных дошкольных образовательных учреждений, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура напоминает, что в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории городского округа-город Тамбов, при уборке собственных территорий юридические лица должны обеспечить очистку крыш и козырьков от наледи и сосулек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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