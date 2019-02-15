Преступник вырвал серьги из ушей женщины в микрорайоне "Летка" в Тамбове

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-15T09:44:59+03:00

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Ночью 12 февраля в Тамбове на улице Сенько около многоэтажного дома было совершено нападение на 53-летнюю женщину. Неизвестный, который шел навстречу, внезапно свалил прохожую в снег и силой вырвал золотые серьги из ушей. С похищенным злоумышленник скрылся.

Пострадавшая тамбовчанка сразу же обратилась в полицию. Она запомнила приметы напавшего и описала его внешность.

- Приметы грабителя были переданы всем наружным патрулям полиции, одновременно оперативными службами устанавливались его данные и место проживания. В итоге было установлено, что грабеж мог совершить ранее судимый 40-летний мужчина, проживающий в районе совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В состоянии алкогольного опьянения он был задержан и доставлен в полицию. Как пояснил задержанный, серьги он успел сдать в один из ломбардов.

- Оперативниками проводится розыск похищенных драгоценностей, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU