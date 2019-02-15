Преступник вырвал серьги из ушей женщины в микрорайоне "Летка" в Тамбове
Ночью 12 февраля в Тамбове на улице Сенько около многоэтажного дома было совершено нападение на 53-летнюю женщину. Неизвестный, который шел навстречу, внезапно свалил прохожую в снег и силой вырвал золотые серьги из ушей. С похищенным злоумышленник скрылся.
Пострадавшая тамбовчанка сразу же обратилась в полицию. Она запомнила приметы напавшего и описала его внешность.
- Приметы грабителя были переданы всем наружным патрулям полиции, одновременно оперативными службами устанавливались его данные и место проживания. В итоге было установлено, что грабеж мог совершить ранее судимый 40-летний мужчина, проживающий в районе совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В состоянии алкогольного опьянения он был задержан и доставлен в полицию. Как пояснил задержанный, серьги он успел сдать в один из ломбардов.
- Оперативниками проводится розыск похищенных драгоценностей, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об аресте подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU