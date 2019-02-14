В Тамбове проверили уличных продавцов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-14T18:01:26+03:00

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В Тамбове прошел очередной рейд проверки санкционированных мест торговли. Он проводился комитетом по развитию потребительского рынка товаров и услуг совместно с представителями регионального управления ветеринарии, Центром гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области и органами правопорядка. Об этом сообщили в информационном управлении Тамбова.

Специалисты вышли на проверку в связи с обращением одного из крупных магазинов о нарушении санитарных норм микрорынками на улицах Ивана Франко и Чичканова. Выяснилось, что данный торговые точки являются санкционированными, однако у продавцов не было при себе необходимых документов на товар и медицинских книжек. Кроме того, ими не соблюдены правила выкладки товара. К тому же, в одном из павильонов отсутствовали лотки, и замороженная рыба лежала прямо на земле.

- Постановлением администрации утверждено 22 места в городе, где торговцы могут продавать продовольственные товары: мясную, рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары — это, так называемые места ярмарочной торговли. Все они проверяются, рейды проводятся дважды в неделю по утвержденному графику. Если поступают конкретные жалобы, то и чаще. К сожалению, итог каждого рейда выявляет нарушителей, и сегодняшняя проверка — не исключение. Зафиксированные нарушения правил торговли будет рассматривать административная комиссия, которая и примет решение о наложении штрафов, - рассказзала заместитель председателя комитета развития потребительского рынка товаров и услуг Марина Алмаева.

ИСТОЧНИК KP.RU