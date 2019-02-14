Тамбовчан предупреждают о смене номера федерального call-центра ПФР

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-14T17:28:23+03:00

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Тамбовское отделение ПФР сообщает об изменении телефонного номера федерального call-центра Пенсионного фонда России. Обратиться за консультацией можно по телефону: 8-800-600-44-44. Звонок для граждан, проживающих на территории РФ, бесплатный. Консультационная служба работает в круглосуточном режиме.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, а также об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах «Личного гражданина».

- В соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. Например, предоставлять информацию о размере пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Подобные сведения можно получить в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства, а также у специалистов территориальных органов ПФР по месту жительства лично или по телефону, используя кодовое слово, - комментируют в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU