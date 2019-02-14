Возле тамбовского «Ашана» столкнулись два авто

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-14T16:51:52+03:00

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Авария, в которой пострадала молодая женщина, произошла 13 февраля в 16 часов 2 минуты на стоянке торгового центра «Ашан», расположенного на ул. Советская, д.194 "б". По данным городского отдела ГИБДД, здесь произошло столкновение двух автомобилей: автомобиля Шевроле Авео под управлением водителя 24-летнего мужчины и Ниссан Альмера, за рулем которого находился 23-летний молодой человек.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан Альмера, 24-летняя девушка получила травмы, - рассказали в отделе ГИБДД УМВД России по городу Тамбову. - Бригада скорой помощи доставила ее в травмпункт ТОГБУЗ ГКБ №2 им. Арх. Луки. Пострадавшая получила ушиб правого коленного сустава.

ИСТОЧНИК KP.RU