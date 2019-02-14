2019-02-14T16:16:40+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на ипподром

Там состоится беговой день
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовском ипподроме имени С.М. Буденного 16 февраля пройдет третий день бегового сезона, где разыграют традиционные призы для лошадей рысистых пород. Начало в 13:30, вход свободный. Для гостей мероприятия устроят развлекательную программу, катание на лошадях и пони, а также мастер-класс от художницы Ларисы Андриановой.

- По завершению программы всех желающих ждет обзорная экскурсия с посещением конюшен и кормлением лошадей, - сообщают сотрудники ипподрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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