Тамбовчанин угнал машину и повредил ее

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-14T15:20:13+03:00

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В Тамбове 13 февраля со двора многоэтажки на улице Свободной у автовладелицы угнали «Богдан-2110». Прибывшие на место происшествия стражи порядка изъяли следы и опросили потерпевшую. В результате розыскных действий они установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий на этой же улице 27-летний тамбовчанин, которого задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался, что возвращался домой поздно ночью в нетрезвом состоянии и захотел покататься. Он заметил, что дверца у машины была не заперта, и воспользовался этим. Сев в автомобиль, он направился к знакомым в Кирсанов. Именно там его и нашли. По пути угонщик повредил седан, он оказался в неисправном состоянии.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, угонщику придется возместить ущерб, причиненный машине. Сотрудники автоинспекции убедительно просят владельцев всех транспортных средств применять максимум профилактических мер для предотвращения возможных попыток угона, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU