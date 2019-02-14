Тамбовчане смогут отправиться в виртуальный полет на фестивале «Лысогорские санки»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-14T15:48:29+03:00

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Коллектив ученых Тамбовского государственного технического университета ведет работу над созданием виртуального музея «Красный городок». В эту субботу, 16 февраля, его покажут на фестивале «Лысогорские санки» в Тамбовском районе.

- В селе Лысые горы будет воссоздана крепость «Красный городок», которая служила оборонительным укреплением. Для создания полноценного историко-культурного комплекса требуется много времени и средств. Поэтому реализацию проекта было решено начать с виртуального музея, - сообщает пресс-служба ТГТУ.

Посетители виртуального музея могут отправиться в полет над крепостью «Красный городок», а также погулять внутри нее, рассмотреть здания и сооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU