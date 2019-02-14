В Тамбовской области трижды судимая мать задолжала более 250 тысяч рублей алиментов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-14T14:19:17+03:00

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В Жердевском районе мать двоих несовершеннолетних детей накопила долг по алиментам в размере более чем 250 тысяч рублей. Ранее она была лишена родительских прав, после чего заботу о ребятах на себя взяла бабушка. Судебный пристав-исполнитель не раз предупреждал женщину об ответственности, но она так и не погасила задолженность.

- В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа о выплате алиментов судебным приставом-исполнителем неплательщица привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и ей было назначено административное наказание в виде 30 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

Затем горе-мать три раза привлекали к уголовной ответственности. Лишь только когда возникла реальная угроза лишения свободы, женщина устроилась на работу и погасила часть задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU