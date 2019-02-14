В Тамбовской области липовые газовики украли у пожилой женщины деньги

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-14T13:43:09+03:00

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В поселке Первомайский, 13 февраля, в квартиру к 81-летней пенсионерке, проживающей на улице Московской, под видом сотрудников газовой службы пришли двое мужчин. Пока один отвлекал пожилую женщину рассказами о взрывах бытового газа, другой проник в комнату и похитил из шкафа 40 тысяч рублей.

Пенсионерка обнаружила пропажу денег после ухода лже-газовиков и обратилась в правоохранительные органы. С ее слов было составлено примерное описание злоумышленников. В настоящее время ведется их розыск.

- Их приметы: первый: на вид 25-30 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы темные короткие, носит усы и бороду. Одет: куртка черная, короткая, брюки черные. Второй: на вид 25-30 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, волосы короткие русые. Одет: куртка серая средней длины. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону 02, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU